США могут решить вопрос о продлении ДСНВ после саммита «пятёрки» СБ ООН

https://static.news.ru/photo/50997e3c-ae70-11ea-a24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Окончательное решение Вашингтона о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет принято после того, как пройдёт саммит «пятёрки» Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Наиболее оптимальным выходом из ситуации было бы заявление «пятёрки» постоянных членов Совбеза о том, что они прямо сейчас начинают консультации по стратегической стабильности и новой архитектуре контроля над вооружениями, — цитирует его агентство.

Суслов добавил, что в таком случае Россия и США могли бы заявить о том, что принимают решение о продлении договора ДСНВ на период этих многосторонних консультаций. В противном случае договор просто истечёт и все окажутся в ситуации полного политико-правового вакуума.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Одновременно американцы отметили, что готовы обсудить новый ДСНВ, настаивая на участии в переговорах Китая, а не только России и США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.