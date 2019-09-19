https://static.news.ru/photo/44e007a2-dae3-11e9-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazanin Tabatabaee/West Asia News Agency/Reuters

Вашингтон усилит санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Он заверил, что Штаты лишат Тегеран способности и богатств для проведения «террористической кампании», сообщает Sky News.

U.S. secretary of state Mike Pompeo says sanctions against Iran will be increased and America will deny Tehran the capacity and wealth to conduct "a terror campaign" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) September 19, 2019

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном.

18 сентября Трамп поручил главе Минфина Стивену Мнучину существенно усилить санкции против Ирана. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что любое нападение на его страну усилит напряжённость в регионах Персидского залива и приведёт к «тотальной войне» с многочисленными жертвами, писал News.ru.