Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в настоящее время с визитом во Франции, обсудил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы мировой продовольственной безопасности. Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса.
По словам Прайса, дипломаты обсудили вопросы, «имеющие важное значение для двусторонних отношений, особенно необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире».
Также они коснулись темы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к голоду во всём мире. Она отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Шульце считает, что начнётся самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.