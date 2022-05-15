США и Франция обсудили вопросы продовольственной безопасности в мире Госдеп США: Блинкен обсудил с Ле Дрианом вопросы продовольственной безопасности в мире

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в настоящее время с визитом во Франции, обсудил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы мировой продовольственной безопасности. Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса.

По словам Прайса, дипломаты обсудили вопросы, «имеющие важное значение для двусторонних отношений, особенно необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире».

Также они коснулись темы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к голоду во всём мире. Она отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Шульце считает, что начнётся самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.