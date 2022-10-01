США и Британия поддержали расследование Европы ЧП на «Потоках» США и Великобритания поддержали европейское расследование инцидента на «Северных потоках»

Фото: Vickie Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и елиокбритания поддерживают расследование происшествия на трубопроводах «Северный поток — 2» и «Северный поток — 2», проводимое Данией, Швецией и Германией. Об этом заявили американский и британский заместители постпредов на заседании Совета безопасности ООН. Они отметили, в частности, что расследование может занять длительное время, но «торопиться не стоит». Об этом сообщает РИА Новости.

Позвольте четко и недвусмысленно заявить, что мы глубоко обеспокоены очевидной диверсией, имевшей место на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — сказал американский представитель Ричард Миллс.

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по расследованию происшетсвия и США «решительно поддерживают» европейские усилия по проведению расследования.

Это может занять время, но ради поиска истины торопиться не стоит. Важно, что мы сначала установили факты, — добавил Миллс.

О поддержке Лондона заявил британский представитель Джеймс Кариуки.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток». В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии.