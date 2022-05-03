США хотят добиться единства Совбеза ООН в осуждении действий КНДР Томас-Гринфилд: США хотят добиться единства Совбеза ООН в осуждении действий КНДР

Линда Томас-Гринфилд / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне надеются продвинуться в вопросе своего проекта резолюции Совбеза ООН по КНДР. По её словам, в отношении Пхеньяна планируется усиление санкций, сообщает РИА Новости.

У нас есть резолюция по КНДР, которая обсуждается в Совете. И мы планируем продвинуться с этой резолюцией в этом месяце. Мы очень обеспокоены многочисленными нарушениями резолюций СБ ООН со стороны КНДР, — рассказала постпред.

Томас-Гринфилд добавила, что в Вашингтоне желают добиться единства Совбеза ООН в осуждении действий Пхеньяна.

Ранее стало известно, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына обрела «неуязвимую мощь, на которую никто не может посягнуть и которую мир не может оставить без внимания», заявило 24 апреля государственное агентство КНДР KCNA. Теперь вооружение страны не уступает западным образцам, пояснили в агентстве.