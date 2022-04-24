Reuters: КНДР заявила, что обрела «неуязвимую военную мощь»

Северная Корея под руководством Ким Чен Ына обрела «неуязвимую мощь, на которую никто не может посягнуть, и которую мир не может оставить без внимания», заявило государственное агентство КНДР KCNA накануне военного парада, передаёт Reuters. KCNA сообщило, что вооружение страны не уступает западным образцам.

Оборонительный и наступательный потенциал северокорейской армии справится с любыми современным противостояниями, — говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что в параде, посвящённом 90-летней годовщине создания Корейской Народно-революционной армии примут участие около 20 тысяч военнослужащих, а также будет представлено новейшее вооружение страны, включая межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17, гиперзвуковую ракету и ракеты, пуск которых совершается с подлодок.

В последние месяцы Северная Корея стала чаще проводить испытания баллистических ракет меньшей и средней дальности, чем вызвало особое недовольство соседних стран: Японии и Южной Кореи. Так, неделю назад южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР произвела пуск двух снарядов в сторону Японского моря. По данным агентства, снаряды пролетели 110 километров. Максимальная высота полёта составила 25 километров, скорость 4 маха (около 4795 километров в час).