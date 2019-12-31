https://static.news.ru/photo/a062f636-2c8a-11ea-81d4-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео провёл ряд телефонных переговоров с главами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии. Во время обсуждений он объяснил недавние американские атаки на шиитскую группировку «Хезболла» в Сирии и Ираке.

По данным пресс-службы Госдепа, в ходе беседы с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху госсекретарь в очередной раз заявил, что Соединённые Штаты готовы к решительным действиям для защиты своих граждан и их интересов от «иранских угроз».

При этом наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян поддержал атаки США.

Госсекретарь и наследный принц согласились, что действия США, предпринятые в ответ на защиту интересов коалиции, были оборонительными, соразмерными и оправданными, — отметили в американском департаменте.

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд поддержал мнение Помпео о том, что «иранский режим и его доверенные лица продолжают оставаться дестабилизирующей силой в регионе», а государства имеют право защищать себя, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал мерзостью атаку Соединённых Штатов по иракскому шиитскому ополчению.