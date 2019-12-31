https://static.news.ru/photo/783399c2-2c7b-11ea-b28f-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал мерзостью атаку Соединённых Штатов по иракскому шиитскому ополчению.

Я, правительство и народ Ирана решительно осуждаем эту мерзость со стороны Соединённых Штатов, — цитирует РИА Новости Хаменеи.

Он подчеркнул, что США мстят шиитскому ополчению «Хашд аш-Шааби» за террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), с которой боролось ополчение.

Как ранее писал NEWS.ru, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Вашингтон нанёс удар в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» по иракским базам.