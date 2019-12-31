Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал мерзостью атаку Соединённых Штатов по иракскому шиитскому ополчению.
Я, правительство и народ Ирана решительно осуждаем эту мерзость со стороны Соединённых Штатов, — цитирует РИА Новости Хаменеи.
Он подчеркнул, что США мстят шиитскому ополчению «Хашд аш-Шааби» за террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), с которой боролось ополчение.
Как ранее писал NEWS.ru, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.Вашингтон нанёс удар в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» по иракским базам.