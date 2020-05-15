Американский эксперт: США должны понять, что Китай не подключится к СНВ-3

Китай не станет участвовать в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США должны это принять, считает профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона, эксперт клуба «Валдай» Алан Кафруни.
На самом деле Россия была бы рада, если бы всё получилось, но КНР не согласится на сделку, её вовлечение маловероятно. Администрации Трампа необходимо принять как факт, что Китай не будет участвовать в переговорах. Если это понимание придёт, то можно будет взглянуть на перспективы продления СНВ-3 уже более позитивно, — сказал Кафруни в интервью NEWS.ru.
Эксперт отметил, что пандемия коронавируса в мире негативно сказалась на возможности трёхсторонних переговоров.
Администрация Дональда Трампа, сам лидер Соединённых Штатов и госсекретарь Майкл Помпео прямо обозначили свой нынешний курс в отношении Китая, обвинив Пекин в намеренном распространении вируса по всему миру, в частности, в США. Если учесть, что с американской точки зрения подключение Пекина необходимо для продления СНВ-3, то ситуация с пандемией оказала скорее негативный эффект на переговоры, — добавил собеседник портала.
Полностью интервью Кафруни опубликовано на сайте NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не будет продлевать СНВ-3 без подключения к нему Китая. По его словам, если Россия хочет сохранить соглашение, она должна убедить Пекин сесть за стол переговоров.
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