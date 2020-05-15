Американский эксперт: США должны понять, что Китай не подключится к СНВ-3

Фото: Li He/Xinhua​​​​​​​/Global Look Press

Россия могла бы включить часть своих новых военных разработок, в том числе гиперзвуковое оружие, в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считает профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона, эксперт клуба «Валдай» Алан Кафруни.

Я думаю, что Россия была бы готова включить часть своих систем в соглашение, но точно не все. И это тот вопрос, который будет играть важную роль [в переговорах с США]....