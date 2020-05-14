В то время как пандемия коронавируса охватила весь мир, Россия и США вернулись к теме контроля над вооружениями и возможности продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Ещё в середине апреля американский лидер Дональд Трамп назначил нового куратора этого вопроса — должность спецпредставителя занял лояльный ему человек Маршалл Биллингсли. Тема СНВ-3 звучала в ходе недавних телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Трампа и глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Майкла Помпео. Готовятся и новые двусторонние консультации. Однако в США подчёркивают, что без привлечения к переговорам Китая продления СНВ-3 не будет. NEWS.ru спросил профессора в области международных отношений колледжа Гамильтона, эксперта клуба «Валдай» Алана Кафруни о том, возможны ли новые повороты в пока что тупиковом вопросе и мог ли коронавирус внести свои коррективы в повестку.

— Могут ли текущая ситуация с коронавирусом и её экономические последствия оказать какое-либо влияние на диалог по контролю над вооружениями между Россией и США и будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)?

— Мне хотелось бы надеяться, что да. Только посмотрите на объём расходов на вооружения, в том числе ядерные, по сравнению с теми средствами, которые выделяются на здравоохранение, а ведь именно оно должно быть в приоритете. Но всё же я не думаю, что мы можем говорить о каком-то позитивном влиянии пандемии. Возможно, оно проявится в будущем. Но пока что пандемия привела лишь к отмене переговоров и конференций. Тем более администрация Дональда Трампа, сам лидер Соединённых Штатов и госсекретарь Майкл Помпео прямо обозначили свой нынешний курс в отношении Китая, обвинив Пекин в намеренном распространении вируса по всему миру, в частности, в США. Если учесть, что с американской точки зрения подключение Пекина необходимо для продления СНВ-3, то ситуация с пандемией оказала скорее негативный эффект на переговоры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Ряд экспертов высказывает мнение, что пандемия коронавируса приведёт к сокращению военных расходов в России и США и что в связи с этим продление СНВ-3 будет в интересах обеих стран. Также звучат оценки о возможном возвращении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)...

— Я полностью согласен с этими утверждениями. Они имеют под собой основание. Надеюсь, что и в Москве, и в Вашингтоне с этим тоже согласятся.

— Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял о скором проведении нового раунда консультаций по стратегической стабильности между Россией и США, в ходе которых будет затронут вопрос СНВ-3. Какие конкретные аспекты этой темы, на ваш взгляд, будут обсуждаться?

— Россия ясно дала понять, что, по её мнению, продление СНВ-3 выгодно обеим сторонам. В ситуации с США всё гораздо сложнее. Так, американские специалисты по международной проблематике поддерживают продление договора, несмотря на общую линию в отношении России. Я не думаю, что со стороны внешнеполитического сообщества есть какое-то несогласие или противодействие. Другой вопрос, что, как я уже сказал, Трамп и Помпео настаивают на привлечении Китая к переговорам, хоть и рассматривают его сейчас в качестве главного врага.

На самом деле Россия была бы рада, если бы всё получилось, но КНР не согласится на сделку, её вовлечение маловероятно. Администрации Трампа необходимо принять как факт, что Китай не будет участвовать в переговорах. Если это понимание придёт, то можно будет взглянуть на перспективы продления СНВ-3 уже более позитивно. Сейчас судьба этого важного договора рассматривается в контексте других шагов США: их выхода из ДРСМД и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, грядущего выхода из Договора по открытому небу. Для России это будет большой потерей: СНВ-3 — это та тема, но у Москвы ещё сохранялся диалог с Вашингтоном. Надеюсь, он продолжится.

— В своём интервью изданию The Washington Times новый спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Америка заканчивает разработку стратегии по вооружениям. Одновременно с этим он сообщил, что Вашингтон не заинтересован в продлении СНВ-3, если к нему не присоединится Китай. С учётом этого аспекта что нового может быть в американской стратегии?

— Я не знаю, является ли эта позиция стартовой точкой для будущего торга или США от неё отойдут, если Китай не присоединится к переговорам. Как я уже говорил, в американских внешнеполитических кругах поддержка продления СНВ-3 сильна. Так что посмотрим.

US Navy/Global Look Press

— Биллингсли также заявил, что США хотят включить в договор новые российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. Пойдёт ли Россия на это?

— Я думаю, что Россия была бы готова включить часть своих систем в соглашение, но точно не все. И это тот вопрос, который будет играть важную роль. Нужно учитывать, что у СНВ-3 узкая направленность, он не покрывает многие актуальные проблемы. Да, договор ограничивает стратегические ядерные вооружения, но, например, не запрещает их модернизацию. В итоге США инвестировали $1,5 млрд в свою программу по модернизации, а Россия разработала гиперзвуковое оружие. Соединённые Штаты также работают над противоракетной обороной. В этой связи необходимо понимать, что охват СНВ-3 должен быть шире.

— Вы упомянули, что Россия была бы готова включить часть новых вооружений в договор. Какие именно разработки могут подпасть под его действие?

— Я не могу точно ответить на этот вопрос.

— Что нового Маршалл Биллингсли может привнести в российско-американский диалог по контролю над вооружениями?

— Биллингсли — выходец из Министерства финансов США, который пользуется поддержкой в администрации Трампа. Он бескомпромиссен, и это главный сигнал о том, что сторонники американского президента очень серьёзно подходят к вопросу переговоров.