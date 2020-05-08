В МИД России оценили условия США по продлению договора СНВ-3

https://static.news.ru/photo/25963b4c-91e4-11ea-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с продлением ДСНВ демонстрирует желание США переложить ответственность за срыв договорённостей на другие страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, этот приём Вашингтон использовал в случае со сломом Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Очень многое в тактической линии США на нынешнем отрезке свидетельствует о том, что они вполне могут прибегнуть к тому же приему перекладывания ответственности на других за слом договоренностей в сфере контроля над вооружениями, — сообщил он в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что судьба ДСНВ под вопросом. Россия, по словам Рябкова, с тревогой следит за заявлениями США по этому вопросу. В Москве считают необходимым сохранить в сфере контроля над вооружениями то, что было наработано ранее.

А главное — без выдвижения ультиматумов, потому что, я повторяю, контроль над вооружениями и соглашения в этой области нужны нам не больше, чем США, — подытожил он.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не будет продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока к нему не подключится Китай. По его словам, если Россия хочет продления соглашения, то должна убедить Пекин сесть за стол переговоров, писал NEWS.ru.