США дали 60 дней на завершение работ по ядерной программе Ирана

https://static.news.ru/photo/ae8e1c10-a05f-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Соединённые Штаты выделили ровно два месяца на полное завершение работ по мирной иранской ядерной программе, по истечении этого срока работы будут попадать под санкции.

Об этом решении заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Ранее он пояснил, что прекращаются все исключения из санкций для ядерной программы, сохраняется только исключение для 1-го энергоблока Бушерской АЭС, передаёт РИА Новости.

Исключения из санкций на эту деятельность окончатся после окончательного 60-дневного периода сворачивания работ, что позволит участвующим в этой деятельности компаниям и юридическим лицам прекратить свои операции, — говорится в заявлении Помпео.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил о введении санкций в отношении двух руководителей иранской ядерной программы, Маджида Агаи и Амджада Сазгара.