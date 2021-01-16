Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза оказались украинцами

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Руководитель провинции Бартын (Турция) Синан Гюнер заявил, что 13 членов экипажа российского сухогруза Arvin, затонувшего у берегов республики, являются гражданами Украины, а не России, как говорилось ранее. Он отметил, что ещё двоих моряков обнаружили живыми, их пытаются вытащить спасатели.

По последним данным, вызволить из плена стихии удалось шестерых пострадавших. Двое погибли.

Затонувший сухогруз шёл под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины, — цитирует чиновника телеканал NTV.

Кроме того, оператором затонувшего у побережья Турции сухогруза была украинская компания Tesoro Marine. Об этом сообщили в Российском профсоюзе моряков. Сухогруз, который шёл под российским флагом, затонул у берегов Турции в Чёрном море. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики.

Сухогруз под названием Arvin мог стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма в этом районе. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть в шлюпки. Началась операция по их спасению из бушующего моря.

Ранее, как писал NEWS.ru, несколько человек погибли в результате затопления китайского сухогруза у восточного побережья КНР. По данным Центра спасения на море восточной провинции Чжэцзян, инцидент произошёл в акватории города Чжошуань в Восточно-Китайском море 30 декабря во второй половине дня, однако сообщение о ЧП появилось только на следующий день. На борту находились 13 человек, четверых из которых удалось спасти, двое погибли, а остальные пока считаются пропавшими без вести.