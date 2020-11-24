«Спутник V» могут начать производить в Германии

https://static.news.ru/photo/749f0f72-2e86-11eb-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не исключает возможности производства в Германии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

На этой неделе мы ожидаем визита большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии, — рассказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Венгрия стала одной из первых европейских стран, которая проявила интерес к российской вакцине.

По словам Дмитриева, Москва продолжит сотрудничество с Евросоюзом по вопросу производства вакцины, несмотря на политические противоречия. 22 ноября была подана заявка в Европейскую медицинскую ассоциацию для регистрации вакцины в Европе.

Как писал NEWS.ru, на сегодняшний день процесс обмена данными между Россией и Евросоюзом по российской вакцине «Спутник V» ускорился. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время выступления на онлайн-брифинге.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вакцина «Спутник V» заняла седьмое место по востребованности в мире. Первое место в рейтинге у препарата шведско-британской фармацевтической корпорации AstraZeneca. Компания получила заявки на 3,2 млрд доз: 505,3 млн в Европе, 300 млн в США и 2,4 млрд в других странах мира, несмотря на эффективность в 70%.