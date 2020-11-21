Эффективность вакцины AstraZeneca от COVID-19 оценена в 70%

https://static.news.ru/photo/88f325b2-2d69-11eb-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Испытания показали среднюю 70-процентную эффективность вакцины европейкой фармкомпании AstraZeneca от коронавируса.

Это замечательная новость, что оксфордская вакцина доказала свою эффективность в ходе испытаний. Впереди ещё много проверок на безопасность, но это отличные результаты, — приводит ТАСС слова британского премьер-министра Бориса Джонсона.

В клинических испытаниях препарата приняли участие более 20 тысяч волонтёров из Великобритании и Бразилии. Исследования показали, что при введении большой дозы вакцины в организм её эффективность падает до 62%, в то время как если вводить препарат в несколько подходов с постепенным увеличением дозировки, эффективность возрастает до 90%.

Отмечается, что руководство Великобритании заказало у британо-швейцарской компании 100 млн доз вакцин, которых должно хватить 50 млн британцев.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года. Как писал NEWS.ru, стоимость вакцинации препаратом «Спутник V» будет известна до конца текущей недели.

ВОЗ сообщала, что в мире на данный момент ведётся разработка около 170 вакцин от коронавируса.