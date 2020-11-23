Bloomberg: «Спутник V» заняла седьмое место по востребованности в мире

https://static.news.ru/photo/ae8f13ae-2dea-11eb-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не вошла в пятёрку самых востребованных препаратов в мире, по подсчётам американского делового агентства Bloomberg. Рейтинг возглавил препарат шведско-британской фармацевтической корпорации AstraZeneca.

Bloomberg опубликовал рейтинг известных на данный момент вакцин от COVID-19 и ранжировал их по количеству предзаказов, поступивших на эти препараты в США, Европе и других странах мира.

Лидером рейтинга стала вакцина AstraZeneca, удовлетворившая заявки на производство в будущем 3,2 млрд доз: 505,3 млн в Европе, 300 млн в США и 2,4 млрд в других странах мира.

AstraZeneca оказалась самой активной в достижении договорённостей о поставках. По данным Airfinity (британская аналитическая компания. — NEWS.ru), из всех объёмов, зафиксированных в мире, почти треть — около 3,2 млрд доз — должна поступить от этой британской компании, — пишет агентство.

Вакцина AstraZeneca, как ожидается, будет поступать и в страны со средним и низким уровнем благосостояния населения, включая государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы. Однако агентство усматривает и наличие потенциальных проблем для гиганта.

Если британская компания не сможет довести эффективность своей вакцины до уровня Pfizer или Moderna или быстро развернуть прививочную кампанию, то пандемия может унести многие жизни в странах, которые зависят от этого препарата, пишет Bloomberg.

Достоинством вакцины AstraZeneca, по мнению агентства, является её цена — $4–5. В то же время стоимость дозы вакцины от Pfizer для США составила $19,5, а от Moderna — $32–37.

Второе место по числу уже заказанных доз заняла вакцина американской компании Novavax (1,4 млрд доз). На третьем месте оказалась вакцина Johnson & Johnson (1,3 млрд доз).

Российский препарат «Спутник V» Bloomberg поставил лишь на седьмое место. На вакцину не поступило заявок ни в США, ни в Европе. В остальном мире зарезервировано 537,4 млн доз. Агентство связало этот показатель с невозможностью масштабировать производство российского препарата в Европе и других регионах, тогда как Pfizer, например, имеет широкую сеть представительств по всему миру.

Как сообщал NEWS.ru, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее пообещали, что цена российской вакцины «Спутник V» будет объявлена до 29 ноября. Перед этим создатели российской вакцины уже пообещали, что она будет дешевле зарубежных препаратов.