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Европа

ВОЗ заявила об ускорении обмена данными между ЕС и РФ по «Спутнику V»

13:06, 24 ноября 2020
Фото: Cover Images/Global Look Press

Россия и Евросоюз поддерживают постоянный взаимообмен данными по российской вакцине «Спутник V» от коронавируса. На сегодняшний день этот процесс ускорился.

В ходе выступления на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге напомнил, что на прошлой неделе между ЕС и РФ был проведён международный форум при участии представителей Брюсселя, Москвы и членов Европейской комиссии. На мероприятии среди прочего был поднят вопрос о вакцинах.

Мы видим постоянный обмен информацией между Европейским союзом и Российской Федерацией на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился благодаря успешным форумам, в которых участвовал Минздрав РФ, — заявил Клюге.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. В октябре ведомство зарегистрировало ещё одну отечественную вакцину — «ЭпиВакКорона», произведённую в центре «Вектор» Роспотребнадзора, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин, являясь главой государства, не может быть в числе добровольцев, которым поставили прививку от коронавируса, не дожидаясь окончания испытаний вакцины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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