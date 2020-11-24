ВОЗ заявила об ускорении обмена данными между ЕС и РФ по «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/d6f022a0-2e3c-11eb-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Россия и Евросоюз поддерживают постоянный взаимообмен данными по российской вакцине «Спутник V» от коронавируса. На сегодняшний день этот процесс ускорился.

В ходе выступления на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге напомнил, что на прошлой неделе между ЕС и РФ был проведён международный форум при участии представителей Брюсселя, Москвы и членов Европейской комиссии. На мероприятии среди прочего был поднят вопрос о вакцинах.

Мы видим постоянный обмен информацией между Европейским союзом и Российской Федерацией на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился благодаря успешным форумам, в которых участвовал Минздрав РФ, — заявил Клюге.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. В октябре ведомство зарегистрировало ещё одну отечественную вакцину — «ЭпиВакКорона», произведённую в центре «Вектор» Роспотребнадзора, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин, являясь главой государства, не может быть в числе добровольцев, которым поставили прививку от коронавируса, не дожидаясь окончания испытаний вакцины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.