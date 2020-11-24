Песков объяснил, почему Путин не вакцинировался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ed246a6a-2e3a-11eb-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не может быть в числе добровольцев, которым поставили прививку от коронавируса до окончания испытаний вакцины, потому что он является главой государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании, — цитирует ТАСС Пескова.

От COVID-19 на сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ещё одна вакцина проходит стадию клинических исследований в научном центре им. Чумакова, их планируется завершить до конца декабря.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в 2021 году и она будет добровольной.

С момента госрегистрации «Спутника V» в гражданский оборот уже выпущено более 117 тысяч доз этой вакцины, производители планируют произвести до конца года более 2 млн доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников. Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение Минздрава на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», параллельно с этим начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.