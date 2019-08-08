https://static.news.ru/photo/356edd48-b9fa-11e9-9093-fa163e074e61_660.jpg Марек Кухчиньский Фото: twitter.com/MarekKuchcinski

Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта. Журналистам стало известно, что во время служебных перелётов на борту часто находились члены его семьи.

Завтра я намерен подать в отставку с поста главы парламента, — цитирует РИА Новости Кухчиньского.

При этом он заявил, что не совершал никаких преступлений и ущерба государству не нанёс.

Как писал News.ru, власти Польши намерены направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Они пройдут 27 января 2020 года на территории созданного здесь музея.