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Сотрудники турецких спецслужб задержали 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Большинство задержаний было произведено в Анкаре — 33. В провинции Батман задержаны 22 человека, ещё девять — в Кайсери и шестеро — в Адане. Среди подозреваемых в сотрудничестве с террористами есть иностранцы, сообщает агентство Anadolu.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие силовики задержали высокопоставленного члена ИГ Юсуфа Худу, которые имеет отношение к терактам на территории России в 2018 году, а также причастен к рекрутированию смертников в ряды организации.