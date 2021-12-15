Спецслужбы США изучали версии о причастности СССР к убийству Кеннеди

США обнародовали архивные документы, свидетельствующие о том, что спецслужбы страны долгие годы изучали теории о причастности СССР к убийству 35-го президента Джона Кеннеди. Всего рассекречено почти 1,5 тысячи прежде закрытых документов, связанных с данным убийством, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что в одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда — в Москву. Аналитики обратили внимание на тот факт, что Освальд получил визу в рекордные сроки.

Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве, — отметили в офисе в Хельсинки.

В документе от декабря 1978 года допускается вероятность помощи Освальду со стороны Москвы, но факт ускоренной выдачи визы это не подтверждает.

Ещё в одном из документов ЦРУ называется имя дипломата из посольства в Мексике, который 28 сентября разговаривал с Освальдом. В документах подчёркивается, что Освальд 23 ноября, «возможно, звонил в советское посольство в Мехико».

Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Он был застрелен через два дня после задержания.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб США, в том числе и ЦРУ, в 1990-х годах активно проникали в российскую промышленность, признал президент РФ Владимир Путин. Это касалось и ядерного комплекса РФ, сказал он в фильме «Россия. Новейшая история». Американские спецслужбы в 90-е лезли везде в России. Даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили как на работу, подчеркнул Путин.