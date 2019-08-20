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Вашингтон отрицает слова России о том, что Соединённые Штаты Америки разрабатывали крылатые ракеты задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер, отвечая на слова заместителя главы МИДа Сергея Рябкова. По его словам, испытание ракеты 18 августа говорит о том, что разработки в...