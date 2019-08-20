Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправляется в Катар для участия в очередном раунде переговоров с представителями террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ).
Об этом сообщил Госдепартамент. По его данным, встреча пройдёт в Дохе.
Халилзад в рамках общих усилий по содействию мирному процессу, который положит конец конфликту в Афганистане, возобновит переговоры с «Талибаном», — гласит сообщение Вашингтона.
После переговоров американский представитель проведёт встречу с властями Катара, передаёт
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между Америкой и радикальным движением «Талибан» идут очень хорошо.