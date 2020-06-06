Спецпредставитель президента РФ похвалил каирскую инициативу по Ливии

https://static.news.ru/photo/c2850dfc-a81e-11ea-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Москва приветствует каирскую инициативу по мирному урегулированию в Ливии и рассматривает её как основу для начала серьёзного политического процесса.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Он также напомнил, что Россия уже выступала с рядом аналогичных предложений по достижению мира в Ливии. По словам спецпредставителя, инициатива египетского президента развивает идеи, которые в конце апреля выдвинул глава заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акила Салех.

Как писал NEWS.ru, 6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с Салехом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. По итогам встречи ас-Сиси выдвинул инициативу, предусматривающую разоружение воющих группировок, объединение государственных институтов Ливии, равноправное представительство во власти трёх регионов страны и принятие конституционной декларации. Инициативу поддержали в МИД РФ.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

Хафтар и альтернативное правительство начали искать перемирия после поражения под Триполи, который силы ЛНА осаждали в течение года. Войска правительства ПНСв течение последней недели выбили отряды Хафтара из города Тархуна — последнего оплота ЛНА на западе страны. Они перешли в наступление на восточные районы.