Спецпредставитель президента РФ похвалил каирскую инициативу по Ливии

Москва приветствует каирскую инициативу по мирному урегулированию в Ливии и рассматривает её как основу для начала серьёзного политического процесса.
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Как писал NEWS.ru, 6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с Салехом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. По итогам встречи ас-Сиси выдвинул инициативу, предусматривающую разоружение воющих группировок, объединение государственных институтов Ливии, равноправное представительство во власти трёх регионов страны и принятие конституционной декларации. Инициативу поддержали в МИД РФ.
В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.
Хафтар и альтернативное правительство начали искать перемирия после поражения под Триполи, который силы ЛНА осаждали в течение года. Войска правительства ПНСв течение последней недели выбили отряды Хафтара из города Тархуна — последнего оплота ЛНА на западе страны. Они перешли в наступление на восточные районы.
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