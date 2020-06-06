Президент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии

https://static.news.ru/photo/159ca06c-a7f3-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.

Как передаёт РИА Новости, ас-Сиси по итогам встречи объявил о новой межливийской инициативе, которая включает в себя условия урегулирования вооружённого конфликта. По словам египетского президента, приоритетными целями, обозначенными в инициативе, являются разоружение воющих группировок и «вывод иностранных боевиков».

Ас-Сиси также отметил, что в инициативе содержатся предложения по объединению государственных институтов Ливии, равноправному представительству во власти трёх регионов страны и принятию конституционной декларации.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице участки. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Как писал NEWS.ru, в ходе визита в Турцию Сарадж заявил об отказе вести переговоры с Хафтаром.