ПНС Ливии отказалось от переговоров с Хафтаром

https://static.news.ru/photo/92bce86c-a67d-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось вести переговоры с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, сообщил руководитель ПНС Файез Саррадж 4 июня 2020 года.

Политик сделал заявление во время визита в Анкару (Турция) для встречи с президентом республики Реджепом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

Хафтар, который совершает военное преступление, должен понести заслуженное наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите руки от Ливии, — резюмировал Саррадж.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН Правительство национального согласия контролирует столицу. Восточные и южные регионы страны, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице территории. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Как передавал NEWS.ru, в конце мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Франция и другие страны, поддерживающие Хафтара, выбрали не ту сторону конфликта.