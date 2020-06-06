Силы признанного Западом правительства Ливии перешли в наступление

https://static.news.ru/photo/7463eb50-a802-11ea-a0cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamed Lagha/Global Look Press

Отряды официально признанного Правительства национального согласия (ПНС) начали наступление на портовый город Сирт, контролируемый Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, неформальными союзниками которого считают Россию, Египет и Саудовскую Аравию.

ПНС при активной поддержке Турции приступило к операции «Пути к победе», сумев отодвинуть бои от ливийской столицы. Наступление на Сирт началось после победы над войсками Хафтара в городе Тархуна — последнем оплоте ЛНА на западе страны.

Наши силы смогли взять под контроль район Вади Вишка, и они двигаются к Буерату, что находится в 95 километрах от Сирта, — цитирует «Интерфакс» представителя ПНС.

Бои за Триполи продолжались больше года, но теперь Правительство национального согласия объявило о восстановлении полного контроля над столицей и пригородами.

Как писал NEWS.ru, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси провёл срочные переговоры с маршалом Хафтаром и предложил обеим сторонам конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 8 июня. Российский МИД предложил стать посредником на переговорах ПНС и ЛНА.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муамара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.