Российский МИД выступил посредником в гражданской войне в Ливии

https://static.news.ru/photo/24b73b80-a720-11ea-80bd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял в Москве делегацию ливийского Правительства национального согласия (ПНС) — противников контролирующего большую часть страны маршала Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия.

В дипведомстве заявили о намерении «в ближайшие несколько дней снизить эскалацию» конфликта в Триполи с помощью переговоров с обеими сторонами и «внешними игроками».

Это не просто призывы, но и конкретные шаги, которые мы предпринимаем на этом направлении в контактах со всеми ливийскими сторонами, в том числе и с Триполи, и с востоком страны, со всеми политическими силами, — передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

По информации издания, посетивший российскую столицу вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг отметил, что надеется на перемирие «благодаря усилиям дипломатии РФ».

Как писал NEWS.ru, гражданская война в Ливии идёт с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит Ливийская национальная армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.

Активные бои на подступах к Триполи продолжаются около года. Силы Хафтара действуют при поддержке Франции, России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта, Турция и Катар снабжают ПНС.