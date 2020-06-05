Российский МИД выступил посредником в гражданской войне в Ливии

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял в Москве делегацию ливийского Правительства национального согласия (ПНС) — противников контролирующего большую часть страны маршала Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия.
В дипведомстве заявили о намерении «в ближайшие несколько дней снизить эскалацию» конфликта в Триполи с помощью переговоров с обеими сторонами и «внешними игроками».
Это не просто призывы, но и конкретные шаги, которые мы предпринимаем на этом направлении в контактах со всеми ливийскими сторонами, в том числе и с Триполи, и с востоком страны, со всеми политическими силами, — передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.
По информации издания, посетивший российскую столицу вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг отметил, что надеется на перемирие «благодаря усилиям дипломатии РФ».
Как писал NEWS.ru, гражданская война в Ливии идёт с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит Ливийская национальная армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.
Активные бои на подступах к Триполи продолжаются около года. Силы Хафтара действуют при поддержке Франции, России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта, Турция и Катар снабжают ПНС.
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