Росгвардейцы ликвидировали командира отряда теробороны под Харьковом

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Служащие Росгвардии ликвидировали командира отряда территориальной обороны Украины в Харьковской области. Спецназовцы обнаружили группу вооружённых лиц без опознавательных знаков в лесистой местности и предложили ей сдаться. Однако противник открыл огонь и предпринял попытку прорыва, которая была блокирована и уничтожена, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооружённую группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь, — говорится в сообщении.

После боя спецназовцы обнаружили на прилегающей местности тренировочный лагерь территориальной обороны Украины, в том числе позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.

Ранее парламент Украины принял закон, позволяющий территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий. До этого бойцы могли действовать исключительно вне этих районов.