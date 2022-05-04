Украинскому фольксштурму разрешили воевать наравне с ВСУ Украинской теробороне разрешили выполнять задачи в зоне боевых действий

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Парламент Украины принял закон, позволяющий территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий. До этого бойцы могли действовать исключительно вне районов ведения боевых действий.

Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединённых сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий «по отсечению вооружённой агрессии против Украины», в районах ведения военных (боевых) действий, — говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады.

Ранее депутаты Верховной рады расширили перечень оружия, которое можно применять добровольцам теробороны. Теперь помимо охотничьих ружей бойцы могут применять артиллерию и ракетные системы.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды против мирного населения. Он отметил, что пыткам подвергаются люди, имеющие пророссийские взгляды.