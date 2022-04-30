МО РФ: тероборона проводит карательные рейды против населения в Николаеве

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды против мирного населения. Он отметил, что пыткам подвергаются люди, которые имеют пророссийские взгляды. Представитель военного ведомства добавил, что боевики проверяют жителей на лояльность к России. Информация была опубликована на официальном Telgram-канале Минобороны.

По словам военного, боевики территориальной обороны задерживают людей, у которых в телефонах были обнаружены истории звонков и СМС-сообщения на российские номера. Поводом также может послужить подписка на пророссийские Telegram-каналы, а также соответствующие группы в социальных сетях. Факт установки на смартфон приложения Telegram может стать поводом для задержания.

Бразильский наёмник, который отправился на Украину, ранее рассказал, как служат иностранцы. В частности, он пожаловался на очень скудное меню в ВСУ и полное отсутствие гигиены. Кроме того, он отметил, что многие военные больны коронавирусом. Отмечается, что 42-летний Фабио Жуниор ди Оливейра уже вернулся в Бразилию. Наёмник поделился информацией о случае самоубийства военного, который приехал на Украину из Польши 16 апреля. По словам бразильца, поляку ничто не могло помешать, потому что надзора за ними практически не было, а контроль за вооружением иностранцев не осуществлялся.