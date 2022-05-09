Посол России в Болгарии поблагодарила граждан за «цветы, а не краски» «Марица»: посла России Митрофанову встретили аплодисментами на мемориале в Пловдиве

Элеонора Митрофанова / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Участники церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову, сообщает местный портал «Марица». Она поблагодарила присутствующих за то, что они пришли с цветами, а не с красками, намекая на инцидент с российским дипломатом в Варшаве, которого облили красным сиропом во время возложения венка к мемориалу.

После торжественной речи Митрофанова возложила цветы к памятнику Алёше. Она поздравила участников мероприятия с праздником и пожелала им мира и благополучия. Утром российский дипломат участвовала в акции «Бессмертный полк» в Софии.

Спасибо, что пришли с цветами, а не с красками, — цитирует Митрофанову портал.

Накануне во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат в Варшаве российского посла Сергея Андреева облили красным сиропом. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынужденно покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.

По словам Андреева, на мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили ему путь и выкрикивали в его адрес оскорбления. Он добавил, что никто из российских дипломатов не пострадал. Андреев также отметил, что посольство России планировало более широкое мероприятие, в частности акцию «Бессмертный полк», однако от этого пришлось отказаться из-за особых рекомендаций МИД Польши.