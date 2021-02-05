Спасатели сняли видео прямо из пекла лесного пожара

https://static.news.ru/photo/d85244a6-6907-11eb-ae65-96000091f725_660.jpg Фото: twitter / weathernetwork

В Австралии снова бушуют лесные пожары, площадь возгорания составила по состоянию на 7 февраля более 11 тысяч гектаров.

Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, а ущерб от пожаров оценивается минимум в 40 миллионов долларов.

В Сети появилось видео, снятое добровольной пожарно-спасательной службой Рокингема (город на западе Австралии). На кадрах видно, как ветер раздувает пламя. Спасатели показали, как пожар охватил всю площадь вокруг частного дома. Деревья прогорают целиком от земли до верхушки.

Video shared by the Rockingham Volunteer Fire & Rescue Service shows sparks flying as strong winds fanned the flames of the Wooroloo bushfire in Perth, Australia. pic.twitter.com/fk1PMVezgA — The Weather Network (@weathernetwork) February 5, 2021

Попытки потушить такое пламя небольшим отрядом тщетны. Огонь захватывает всё больше и больше территории.

В данный момент с огнём борются около 300 пожарных, более 70 домов были уничтожены огнём, тысячи зданий остаются без света.

Правительство страны пообещало всем, кто потерял жильё в пожаре, выплатить единовременное пособие в тысячу австралийских долларов (763 доллара США) на каждого взрослого и по 400 — на ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, в ближайшие годы из-за климатических изменений на Земле около 132 миллионов человек в разных странах окажутся на грани нищеты. Такое мнение выразил вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка Юрген Фогель.