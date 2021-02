Спасатели сняли видео прямо из пекла лесного пожара

Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, а ущерб от пожаров оценивается минимум в 40 миллионов долларов.

В Сети появилось видео, снятое добровольной пожарно-спасательной службой Рокингема (город на западе Австралии). На кадрах видно, как ветер раздувает пламя. Спасатели показали, как пожар охватил всю площадь вокруг частного дома. Деревья прогорают целиком от земли до верхушки.