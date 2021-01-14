Всемирный банк: миллионы человек окажутся на грани нищеты из-за климата

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В ближайшие годы из-за климатических изменений на Земле около 132 миллионов человек в разных странах окажутся на грани нищеты. Такое мнение выразил вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка Юрген Фогель, выступая на Гайдаровском форуме.

Как вы знаете, Парижских соглашений было недостаточно для того, чтобы избежать климатического кризиса. Это означает, что ситуация может ухудшиться ещё больше, — сказал он.

Фогель уверен, если человечество не примет меры, в ближайшие 10 лет многие останутся без средств к существованию.

Изменение климата уже сегодня заметно и в России. Но для россиян это может быть и положительным развитием событий. Особенно это касается сельского хозяйства — ведь в более северных широтах аграрные сезоны увеличиваются. Кроме того, потепление способствует сохранению энергии во время зимнего сезона.

При этом, напомнил Фогель, увеличение температуры — это засуха, а она, в свою очередь, наносит удар по экосистеме. По всему миру, по его словам, ежегодно наблюдается увеличивающееся число лесных пожаров.

Гайдаровский форум — это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Мероприятие проводят с 2010 года. Организаторы форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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