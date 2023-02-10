Спасатель в Турции заплакал, рассказывая о спасении девочки из-под завалов

Фото: Социальные сети

Спасатель из Венгрии, помогавший вызволять из-под завалов в турецком Хатае полуторагодовалую девочку, не смог сдержать слез. Мужчина расплакался, когда журналисты стали расспрашивать его об операции.

Ранее в Сети появились пугающие кадры массовых захоронений неопознанных жертв землетрясений в Турции, где погибших хоронят сразу после обнаружения останков. Каждый день катафалки отвозят на кладбище очередных жертв, извлеченных из-под завалов. Перед захоронением у них берут образцы ДНК для дальнейшего опознания.

По состоянию на утро 10 февраля число погибших в результате мощных землетрясений в Турции превысило 18 тысяч человек, еще свыше 72 тысяч человек пострадали. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш зафиксировали 6 февраля. Это привело к масштабным разрушениям и в ряде других турецких провинций, в числе которых Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.