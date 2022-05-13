«Совкомфлот» продал девять танкеров, чтобы расплатиться по долгам

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Российская компания «Совкомфлот» была вынуждена распродать свои суда покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы погасить кредиты перед западными банками, об этом сообщает Wall Street Journal. Отмечается, что компания находится под санкциями США и Великобритании с 24 февраля.

«Совкомфлот» продал пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре судна — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping. Компания Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, перед которым у российской компании были долги. «Совкомфлот» также ведёт переговоры о продаже кораблей с другими компаниями, в том числе с China Merchants Group Ltd, — сообщает WSJ.

Ранее журналисты из Lloyd's List узнали, что российская компания «Совкомфлот» планирует продать треть судов покупателям из Дубая и Китая на фоне санкционных ограничений. В издании подчеркнули, что путём продажи танкеров судоходный гигант рассчитывает погасить западные кредиты. «Совкомфлот» входит в число мировых лидеров в области транспортировки нефти и газа.