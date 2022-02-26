Советник президента Украины: Киев не устроили условия переговоров с РФ
Советник президента Украины Арестович подтвердил отказ от переговоров с РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:30, 26 февраля 2022
Алексей АрестовичФото: instagram.com/alexey.arestovich
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не устраивают условия переговоров, которые были озвучены Россией, передаёт издание «Cтрана.ua». По его словам, украинские власти считают условия принуждением к капитуляции.
Да. Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы, — заявил Арестович.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил о готовности Киева к переговорам.
Песков добавил, что накануне президент РФ Владимир Путин в связи с ожидавшимися переговорами отдал приказ остановить проведение военной операции на Украине. Сегодня, по его словам, российские войска возобновили своё продвижение в соответствии с планом.