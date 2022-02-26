Советник президента Украины: Киев не устроили условия переговоров с РФ

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Представители Аргентины и Бразилии отказались подписать заявление стран - членов Организации американских государств (ОАГ), в котором осуждалась российская операция на Украине, об этом сообщает издание La Nacion. Представители двух крупнейших стран Южной Америки сообщили, что конфликт на Украине не входит в компетенцию организации.

Аргентина и Бразилия не стали подписывать заявление, так как они считает, что конфликт на Украине не находится в компетенции ОАГ, так как происходит на другом континенте, — передаёт издание. 24...