Советник главы правительства ДНР: задачи освободить республику к 9 мая нет

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что задачи освободить территории республики к 9 мая нет. По его словам, властям важнее сберечь жизни военных и мирных жителей, передаёт РИА Новости.

Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что как и со случаем штурма в «Азовстали», так же и с освобождением каких-то других населенных пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения, — сказал Гагин.

По его словам, такой подход «замедляет» спецоперацию, поскольку «противник использует гражданских в качестве живого щита». Гагин подчеркнул, что каждая боевая операция «сравнима с хирургической», поскольку войскам необходима уверенность в том, что удары не будут нанесены про мирным жителям.

Ранее в ДНР сообщили о взятии под контроль посёлка Троицкое. Освобождённый населённый пункт регулярно подвергался обстрелам из соседнего села Новосёловка. Троицкое расположено в 12 километрах от Горловки и в 14 километрах от Ясиноватой, в которой в результате обстрелов ВСУ погибла женщина.