При обстрелах ВСУ в Ясиноватой погибла женщина

Фото Сергей Аверин/РИА Новости

Город Ясиноватая в ДНР обстреляли украинские войска. В результате погибла женщина, передаёт штаб территориальной обороны республики.

Выпущено шесть ракет из БМ21 «Град», — говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) об обстреле со стороны ВСУ.

После обстрела возле здания стоматологии на улице Молодежной произошёл пожар. Также в результате атаки повреждены жилые строения.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинило ВСУ в обстреле территории республики 50 тяжёлыми минами и снарядами за минувшие сутки. Уточняется, что в результате пяти обстрелов погибли два человека, ещё двое получили ранения, также пострадали пять жилых домов.