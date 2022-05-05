В ДНР сообщили о взятии под контроль посёлка Троицкое Силы ДНР полностью зачистили посёлок Троицкое от неонацистов

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Народная милиция ДНР сообщила о взятии под контроль посёлка Троицкое, расположенного в 12 километрах от Горловки и в 14 километрах от Ясиноватой. Освобождённый населённый пункт регулярно подвергался обстрелам из соседнего села Новосёловка, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Первый отдельный механизированный батальон территориальной обороны ДНР при поддержке спецназа зачистил посёлок Троицкое от неонацистов и киевских боевиков, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ в Ясиноватой погибла женщина. По городу выпустили шесть ракет «Град».