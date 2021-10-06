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Совбез РФ: террористы пытались заразить COVID-19 граждан ряда стран

22:52, 06 октября 2021
Совбез РФ: террористы пытались заразить COVID-19 граждан ряда стран Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Террористы целенаправленно пытались заразить жителей нескольких стран коронавирусной инфекцией. Подтверждены случаи «коронавирусных атак» в Индии и Тунисе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в Тунисе боевики проникали в казармы с целью инфицировать военных. Кроме того, по словам Кокова, коронавирус заставил участников террористических организаций активизироваться в Интернете.

Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределённости, — подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Он добавил, что в Сети серьёзно выросла популярность экстремистского контента во время перехода на массовую самоизоляцию. Это подтверждают проведённые в США социологические исследования.

Ранее стало известно, что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. Это выяснила международная компания исследователей. В ходе исследования учёные установили, что с вероятностью 99% плазма крови не имеет никакого значения и не приносит пользы критически больным пациентам.

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