Совбез РФ: террористы пытались заразить COVID-19 граждан ряда стран

Террористы целенаправленно пытались заразить жителей нескольких стран коронавирусной инфекцией. Подтверждены случаи «коронавирусных атак» в Индии и Тунисе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Он отметил , что в Тунисе боевики проникали в казармы с целью инфицировать военных. Кроме того, по словам Кокова, коронавирус заставил участников террористических организаций активизироваться в Интернете.

Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределённости, — подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Он добавил, что в Сети серьёзно выросла популярность экстремистского контента во время перехода на массовую самоизоляцию. Это подтверждают проведённые в США социологические исследования.

Ранее стало известно, что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. Это выяснила международная компания исследователей. В ходе исследования учёные установили, что с вероятностью 99% плазма крови не имеет никакого значения и не приносит пользы критически больным пациентам.