Сотрудников разведки Франции арестовали по обвинению в попытке убийства

https://static.news.ru/photo/3070fce4-d5ca-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.r

Французская юстиция предъявила обвинения в попытке убийства двум задержанным сотрудникам Главного управления внешней разведки Франции (DGSE).

Как сообщает France Presse, злоумышленники были инструкторами-парашютистами из центра спецподготовки агентов в городе Саран 28 и 25 лет соответственно. Отмечается, что планируемое военными убийство «не имело отношения к их работе» и, возможно, было сведением личных счётов.

Полиция задержала военных 24 июля при подготовке преступления, в украденном автомобиле. Позже был задержан и третий злоумышленник, о личности и роли которого ничего неизвестно. Однако ему также предъявлено обвинение в попытке предумышленного убийства в составе преступной группировки.

Всем троим также предъявлено обвинение в нелегальной транспортировке оружия — как пистолетов, так и винтовок и ружей. Дело ведёт антитеррористический отдел уголовного розыска Франции, которому поручаются расследования, связанные с гостайной.

Как писал NEWS.ru, владелец группы компаний XBT Holding Алексей Губарев обратился в Высокий суд Лондона. Он подал иск против бывшего сотрудника MI-6 Кристофера Стила. Причиной такого обращения стали серьёзные репутационные потери, которые понёс Губарев в результате открытой публикации досье спецагента. Последний собирал компромат на президента США Дональда Трампа.

В документе говорилось, что Трамп якобы провёл ночь в отеле Ritz-Carlton. И не один, а с московскими проститутками.