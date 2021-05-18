Сотрудники белорусского издания задержаны силовиками в Минске

https://static.news.ru/photo/b1336dac-b80b-11eb-a9da-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/mvd_by

Сотрудники крупнейшего белорусского портала Tut.by задержаны силовиками в Минске. Также не выходят на связь журналисты Onliner.by и «Белорусы и рынок», которые приехали утром к офису интернет-издания, чтобы освещать события, сообщается в Telegram-канале Tut.by.

Задержаны гендиректор портала, главбух, их заместители, директор по персоналу. Милиция забрала начальника отдела маркетинга, бизнес-аналитика, заместителей главреда и журналиста.

Сотрудники Onliner.by обращались в правоохранительные органы по поводу пропажи своих журналистов, однако им ответили, что ни в одном РУВД таких задержанных нет.

В ДФР (департамент финансовых расследований) и СК информацией не располагают, — говорится в сообщении.

В офисе портала целый день проходят обыски. Изъята техника у некоторых сотрудников, они проходят по делу свидетелями. Также Министерством информации Белоруссии ограничен доступ к интернет-изданию и его копиям на основании заявления прокуратуры о том, что СМИ не раз нарушало законодательство республики.

Портал Tut.by работает в Белоруссии с 2000 года. СМИ активно освещало последовавшие после выборов 9 августа протесты. Самих журналистов неоднократно задерживали милиционеры.

Как сообщалось ранее, сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by. В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).