Состояние британской армии поставило НАТО под угрозу Daily Mail: Британия не сможет руководить силами НАТО в 2024 году из-за состояния армии

Фото: army.mod.uk

Великобритания не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования НАТО ввиду неудовлетворительного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за поставок на Украину, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источник в Минобороны. О проблемах в армии Соединенного Королевства также сообщил аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза: по его словам, у британской армии нет личного состава, программ обучения военнослужащих и нужного количества оборудования.

Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и другой помощи, которые мы поставляем на Украину. Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские силы, — приводит издание слова сотрудника Минобороны Великобритании.

Тьюза также указывает, что союзники королевства все менее убеждены в мощи его вооруженных сил.

Британская армия разбита. У нее нет людей, чтобы на год возглавить такую миссию, как силы быстрого реагирования НАТО. Ресурсы, численность [армии], обучение, экипировка — этого нет. Чтобы покрыть пробелы, британская армия старается делать вид, что может участвовать в нескольких миссиях одновременно, — написал он в письме изданию.

Как уточняет газета, страны НАТО обеспокоены тем, что Туманный Альбион не сможет взять на себя командование подразделением к крайнему сроку 1 января 2024 года, и неофициально обратился к бундесверу с просьбой продолжить командование, так как Лондон может не суметь предоставить минимум пять тысяч военнослужащих, которые должны быть готовы к развертыванию в течение двух-пяти дней.

Ранее руководитель комитета по обороне национального парламента Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу. При этом он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.