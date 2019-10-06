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Социалистическая партия Португалии, возглавляемая премьер-министром Антониу Коште, лидирует в ходе парламентских выборов, состоявшихся в стране 6 октября. Голосование прошло на 22 избирательных участках. По итогам будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.

По данным местных СМИ, социалистическая партия получит от 100 до 117 мандатов в однопалатном 230-местном португальском парламенте (Ассамблея Республики Португалии).

Из 21 политической партии, принимающей участие в выборах, реальные шансы пройти в парламент есть у шести. Среди них Социалистическая партия во главе с нынешним премьером Антониу Коштой и правая коалиция — Социально-демократический центр — Народная партия во главе с Руем Риу, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что крайне правое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных выборах в парламент непризнанной Республики Косово. На втором месте идёт Демократический союз Косово во главе с умеренным политиком Исой Мустафой (27,9%). Третью строчку в списке предпочтений избирателей занимает Демократическая партия Косово президента непризнанной республики Хашима Тачи (25,8%).