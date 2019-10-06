Крайне правое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных выборах в парламент непризнанной республики Косово.
Данные экзитпола приводит
В парламенте самопровозглашённого образования 120 мест. На них претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат. Всего ЦИК зарегистрировала 1 млн 938 тысяч 868 избирателей.
Как ранее сообщал News.ru, местная полиция на 24 часа задержала председателя и наблюдателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Косовска-Митровице на севере республики. Задержанные позволили избирательнице проголосовать на основании свидетельства о рождении.
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