https://static.news.ru/photo/17779b2c-e871-11e9-b471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Крайне правое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных выборах в парламент непризнанной республики Косово.

Данные экзитпола приводит ТАСС . По состоянию на вечер воскресенья, 6 октября, «Самоопределение» набирает 28,1% голосов. На втором месте идёт Демократический союз Косово во главе с умеренным политиком Исой Мустафой (27,9%). Третью строчку в списке предпочтений избирателей занимает Демократическая партия Косово президента непризнанной республики Хашима Тачи (25,8%). Партия бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная на четвёртом месте с 12,3% голосов.

В парламенте самопровозглашённого образования 120 мест. На них претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат. Всего ЦИК зарегистрировала 1 млн 938 тысяч 868 избирателей.

Как ранее сообщал News.ru, местная полиция на 24 часа задержала председателя и наблюдателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Косовска-Митровице на севере республики. Задержанные позволили избирательнице проголосовать на основании свидетельства о рождении.