https://static.news.ru/photo/b1726068-e826-11e9-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agron Beqiri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские на 24 часа задержали председателя и наблюдателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Косовска-Митровице на севере Косово. На проходящих внеочередных выборах в парламент самопровозглашённой республики они позволили избирательнице проголосовать на основании свидетельства о рождении.

Председатель участковой избирательной комиссии в школе «Святой Савва» в северной Косовска-Митровице и наблюдатель задержаны за то, что разрешили проголосовать женщине на основании свидетельства о рождении, — сообщает Радио и телевидение Косово.

Ранее республиканская ЦИК разрешила голосовать, используя только косовские документы, которые по принципиальным соображениям не получают местные сербы.

Как писал News.ru, в непризнанной республике эти выборы станут седьмыми. Согласно данным опросов, самые высокие шансы на победу имеет Демократический союз Косово умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косово действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи. В лидерах также крайне правое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти и «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная.

По «конституции» непризнанной республики, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами. Остальные 20 мест оставляют для представителей национальных меньшинств.