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В Центральной избирательной комиссии непризнанной республики Косово сообщили о начале досрочных выборов в парламент.

Работают избирательные участки, которые открылись в семь часов утра по местному времени.

В парламенте самопровозглашённого образования 120 мест. На них претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат, передаёт ТАСС . Всего ЦИК зарегистрировала 1 млн 938 тысяч 868 избирателей. Закроются участки в 19 часов по местному времени.

В непризнанной республике эти выборы станут седьмыми. Внеочередное голосование назначается в Косове в шестой раз.

Согласно данным опросов, самые высокие шансы на победу имеет Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи. В лидерах также крайне правое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти и «Альянс за будущее Косова» экс-премьера Рамуша Харадиная.

По «конституции» непризнанной республики, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами. Остальные 20 мест оставляют для представителей национальных меньшинств.

Из 20 депутатов 10 представителей выбирают сербы, четыре места резервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места — за бошняками, два места за турками и одно за горанцами.

В июле премьер-министр Рамуш Харадинай был вынужден уйти в отставку после того, как получил повестку в международный трибунал в Гааге. Его допросили в связи с преступлениями так называемой Армии освобождения Косово. Политик сказал, что ему было предложено явиться на допрос в качестве премьера или гражданина Косово, и он выбрал последнее.

В августе парламент Косово проголосовал за самороспуск в связи с объявленной отставкой премьер-министра. В то же время Африканское государство Того отозвало решение о признании независимости Республики Косово. Таким образом, уже 15 стран отказались от ранее принятых решений.

До этого представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала страны ЕС отменить визы для граждан Косово, писал News.ru.