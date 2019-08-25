https://static.news.ru/photo/e6adfd44-c79e-11e9-8152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Африканское государство Того отозвало решение о признании независимости Косово. Таким образом, уже 15 стран отказались от ранее принятых решений.

По словам вице-премьера и министра иностранных дел (МИД) Сербии Ивицы Дачича, в настоящее время осталось менее 100 республик, признавших Косово независимым государством.

Нота была направлена 28 июня, — заявил глава МИД в эфире телеканала Pink.

Ранее США, Великобритания, Германия, Франция и Италия Белград прекратить лоббирование отзыва признания Косово в третьих странах.

Ранее News.ru писал о том, что если Сербия хочет сохранить Косово, то тогда эту территорию необходимо отдать в пользование России. С таким заявлением выступил председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович. По его мнению, это необходимо, пока существует угроза формирования «Великой Албании». Поэтому сербы, проживающие на территориях под контролем сепаратистов, должны получить российское гражданство.