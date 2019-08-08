https://static.news.ru/photo/50db9f46-b9e9-11e9-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: d81/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если Сербия хочет сохранить Косово, то тогда эту территорию необходимо отдать в пользование России. С таким заявлением выступил председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович.

По его мнению, это необходимо, пока существует угроза формирования «Великой Албании». Поэтому сербы, проживающие на территориях под контролем сепаратистов, должны получить российское гражданство, сообщает EurAsia Daily .

Как ранее писал News.ru, глава кабмина Косово Рамуш Харадинай объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по самопровозглашённой республике в Гааге. Политик отметил, что против него не выдвинули обвинений.