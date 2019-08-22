https://static.news.ru/photo/205b35a0-c4db-11e9-98c9-fa163e074e61_660.jpg Рамуш Харадинай Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Косово проголосовал за самороспуск в связи с объявленной отставкой премьер-министра края Рамуша Харадиная.

Как передаёт REGNUM , 89 депутатов высказались за роспуск, двое проголосовали «против», один воздержался. В течение десяти дней президент Косово Хашим Тачи должен назначить дату внеочередных выборов.

Местные СМИ полагают, что Тачи может уже в ближайшее время назначить выборы на шестое октября 2019 года.

Премьер-министр Рамуш Харадинай был вынужден уйти в отставку, после того как получил повестку в международный трибунал в Гааге, как сообщал News.ru. Харадиная допросили в связи с преступлениями так называемой «Армии освобождения Косово». Политик сказал, что ему было предложено явиться на допрос в качестве премьера или гражданина Косово и он выбрал последнее.