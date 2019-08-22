Парламент Косово проголосовал за самороспуск в связи с объявленной отставкой премьер-министра края Рамуша Харадиная.
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Местные СМИ полагают, что Тачи может уже в ближайшее время назначить выборы на шестое октября 2019 года.
Премьер-министр Рамуш Харадинай был вынужден уйти в отставку, после того как получил повестку в международный трибунал в Гааге, как сообщал News.ru. Харадиная допросили в связи с преступлениями так называемой «Армии освобождения Косово». Политик сказал, что ему было предложено явиться на допрос в качестве премьера или гражданина Косово и он выбрал последнее.